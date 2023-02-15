قيادي بمستقبل وطن: إطلاق القناة «الوثائقية» خطوة مهمة فى تاريخ الإعلام المصري

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، خطوة مهمة فى تاريخ الإعلام المصري، مضيفًا أن الإنتاج الوثائقي عنصر أساسي فى نشر الوعي والتنمية الثقافية والمعرفية الخاصة بالشعوب والحضارات والنماذج والتجارب والأحداث التاريخية والمعاصرة.

اطلاق قناة «الوثائقية»

وأضاف «رزق»، في بيان له منذ قليل، أن إطلاق «الوثائقية»، تعد فرصة عظيمة لخلق منافسة قوية فى إنتاج هذه الأعمال، التى لا تقتصر على الأحداث التاريخية فقط، بل توثق أحداثا سياسية ورياضية وفنية وإعلامية، وتتطرق لحياة الشخصيات بما يعبر عن الهوية المصرية، وتكون مصدرًا معلوماتيًا لمختلف الأجيال وخاصة الشباب.

وأكد ضرورة تعزيز قضية الوعي من خلال منظومة متكاملة، تبدأ من الأسرة والمنزل، مرورًا بالمدرسة والجامعة، ووصولًا إلي الإعلام ودور العبادة والدراما، بجانب إطلاق منصات إلكترونية متعددة تخاطب كل فئات المجتمع، وفق شرائح عمرية مختلفة، وبالأخص النشء والشباب وذلك باعتبارهم فريسة سهلة للقوى التي لا تريد الخير لمصر، التي تعمل على استقطابه بمخطط ممنهج لتضليل العقول.

دعم الوعي الاجتماعي

وأشاد «رزق»، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الوعى الاجتماعي، وإعادة تشكيله داخل الأسرة المصرية، بطرح محتوى إعلاميًا هادف يدحض الشائعات والأفكار المغلوطة، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام المصرية «المسموعة والمقروءة والمرئية»، تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة في تشكيل الوعي لدى المواطنين، فهي عامل رئيسي في ردع هذه الادعاءات وحملات التشويه والتشكيك التى تستهدف بث اليأس والإحباط بين المواطنين وزعزعة الثقة فى الدولة وقيادتها، والتشكيك فيما يتم إحرازه على أرض الواقع من إنجازات غير مسبوقة.