الإعلامية إيمان عز الدين: القناة الوثائقية تهدف إلى تحويل مصر لمركز ثقل إقليمي في إنتاج الوثائقيات

هنأت الإعلامية إيمان عز الدين، شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، بإطلاق القناة الأحد المقبل: «نحييه وقدها وقدود وقال إننا نهدف لإحياء صناعات كثيرة على هامش صناعة الفيلم الوثائقي، وتهدف في نهاية المطاف إلى تحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمي على مستوى الوثائقيات والإنتاج والاستحواذ وإدارة الملف ككل».

وأضافت خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة CBC: «كلنا عارفين أن من مصر بدأ التاريخ والحضارة ثم انتقلت إلى العالم والقناة في محلها ومكانها الصحيح».

أفلام جديدة

وتابعت: «هيكون فيه فيلم مهم عن الكاتب الكبير صالح مرسي وبدايته وأعماله، وخطابات يوسف إدريس التي يُحتفظ بها إلى الآن، في إطار السعي لإبراز الهوية المصرية في التنوع والثراء الفكري والثقافي على مر التاريخ، وكذلك ستعرض فيلما عن نجيب الريحاني».

أفلام حاصلة على جوائز

تبدأ أول قناة وثائقية مصرية بثها الأحد المقبل في الثامنة مساء، ونجحت القناة في الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي.

وأوضحت قناة «الوثائقية» التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حاصلة على جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة، وأنّ هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها القناة في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.