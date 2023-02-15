رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب عن القناة الوثائقية: خطوة هامة لتوثيق كل الأحداث

ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإعادة الإعلام المصري لنصابه الحقيقي، التي انتهت بإعلان الشركة عن إطلاقها لقناة الوثائقية.

حزب الشعب الجمهوري

وقال اللواء صلاح أبوهميلة في تصريحاته لـ«الوطن»، إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقناة الوثائقية، خطوة في غاية الأهمية لتوثيق كل المجريات التي تحدث على أرض الوطن، لاسيما المشروعات القومية التي شيدتها الدولة على مدار السنوات الماضية، التي من شأنها دعم قواعد وأساسيات البنية ودفع قاطرة الاقتصاد المصري.

وتابع الأمين العام لحزب الشعب الجمهور قائلا: «توثيق حكم التحديات التي كانت تقف كسد منيع لتشييد تلك المشروعات أمر في غاية الأهمية للفت نظر المواطن حول المجهودات التي تقوم بها الدولة لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري

وبسؤاله عن توقيت إطلاق «الوثائقية»، قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، توقيت إطلاق القناة مناسب للغاية، خاصة أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذها للمشروعات القومية، ما يتيح إظهار حجم التحديات بشكل كامل.