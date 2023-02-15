رئيس «الوثائقية»: نسعى لاستنهاض سوق الإنتاج الوثائقي.. ولن نترك المروية المصرية للآخرين

قال شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إن تجربة إنشاء قناة وثائقية دخلت مرحلة نوعية مختلفة تماما، وهي مرحلة تأسيس أول قناة وثائقية دولية، ومرحلة التوسع في الإنتاج الوثائقي سواء المعتمد على إمكانيات وكوادر قناة الوثائقية والشركة المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «شارع مصر» الذي تقدمه الإذاعية هاجر جميل، على إذاعة «شعبي إف إم»: «وأيضا استنهاض سوق إنتاج الأفلام الوثائقية في مصر، الذي شهد منحنيات انخفاض في العشر سنوات الأخيرة».

وتابع: «نحن حاليا في حالة استحواذ على أفلام من الممكلة المتحدة وأمريكا وبيرو وسويسرا والنمسا، ومن مدارس مختلفة، بحيث يتم تقديم باقة متنوعة ومتزنة للمشاهد المصري والعربي في الإقليم، تتيح له التنوع والإطلاع الدائم، والاتزان في العرض من مختلف بقاع العالم على مستوى الإنتاج».

واستطرد: «هناك جزء آخر وهو همنا منذ بداية وحدة الأفلام الوثائقية حتى أصبحنا قناة وقطاع، وهو أن مصر أولى بحكايتها وألا نترك المروية المصرية للآخرين».