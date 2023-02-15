شخصية الفنان محمد عبدالرحمن بمسلسل «كشف مستعجل».. يعرض في ‏رمضان 2-23

يواصل محمد عبدالرحمن تصوير مسلسل «كشف مستعجل»، والذي ‏يشاركه ‏‏بطولته مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ومن تأليف ‏إيهاب بليبل، ‏‏وإخراج شادي الرملي، ويعرض حصريا في 15 حلقة على منصة ‏‎ watch itفي ‏‏موسم دراما رمضان 2023، ويعد المسلسل أول أعمال ‏watch it‏ الأصلية لشهر ‏‏رمضان، وهو من إنتاج كريم ‏أبو ذكري.‏

كشف محمد عبدالرحمن عن شخصيته في مسلسل كشف مستعجل، موضحًا في بيانٍ صحفي، ‏أنه ‏‏يلعب شخصية طبيب نفسي يُدعى «سهام»، وقال «مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدًا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها».‏

أضاف محمد عبد الرحمن، أن العمل مليئ بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرًا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات، موضحًا أن صناع العمل بداية من المؤلف إيهاب ‏‏‏بليبل والمخرج شادي الرملي، والمنتج كريم أبو ذكري، لديهم رؤية مغايرة في ‏‏‏الكوميديا، تبتعد عن الإسفاف والاعتماد على الإفيهات، وقال: «ما يميز مسلسل ‏‏‏كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مره على الجريمة في إطار كوميدي»، واصفا ‏‏‏العمل بأنه: «كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية».‏

أشار الكوميديان محمد عبدالرحمن، إلى أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة ‏‏أبطال العمل، الذين ‏تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء ‏‏في النتيجة النهائية ‏للمسلسل، وكشف أن الفنانة ميمي جمال تقدم دور والدته خلال ‏‏الأحداث، كما يقدم ‏الفنان القدير أشرف عبدالغفور دور والده الذي يعاني من ‏‏زهايمر، وهو ما يضعه ‏في مواقف كوميدية كثيرة، وقال: «العلاقة بيني وبين هنادي ‏‏مهنا التي تقدم دور ‏شقيقتي علاقة غريبة جدا، أما علاقتي بإلهام وجدي التي تقدم ‏‏دور زوجتي فهي ‏أكثر غرابة».‏

تفاصيل مسلسل كشف مستعجل رمضان 2023‏

تدور أحداث مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

الجدير بالذكر أن مسلسل كشف مستعجل بطولة، محمد عبدالرحمن، ومصطفي ‏‏خاطر، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير ‏‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج k ‎‎media‏ كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏