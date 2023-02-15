شخصية الفنان محمد عبدالرحمن بمسلسل «كشف مستعجل».. يعرض في رمضان 2-23
كتب:
أحمد حسين صوان
07:13 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
كواليس مسلسل كشف مستعجل
يواصل محمد عبدالرحمن تصوير مسلسل «كشف مستعجل»، والذي يشاركه بطولته مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، ويعرض حصريا في 15 حلقة على منصة watch itفي موسم دراما رمضان 2023، ويعد المسلسل أول أعمال watch it الأصلية لشهر رمضان، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري.
كشف محمد عبدالرحمن عن شخصيته في مسلسل كشف مستعجل، موضحًا في بيانٍ صحفي، أنه يلعب شخصية طبيب نفسي يُدعى «سهام»، وقال «مبدأيا الاسم غريب جدًا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا علاقة له بها».
أضاف محمد عبد الرحمن، أن العمل مليئ بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرًا على كوميديا الموقف وليس الإفيهات، موضحًا أن صناع العمل بداية من المؤلف إيهاب بليبل والمخرج شادي الرملي، والمنتج كريم أبو ذكري، لديهم رؤية مغايرة في الكوميديا، تبتعد عن الإسفاف والاعتماد على الإفيهات، وقال: «ما يميز مسلسل كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مره على الجريمة في إطار كوميدي»، واصفا العمل بأنه: «كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية».
أشار الكوميديان محمد عبدالرحمن، إلى أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة أبطال العمل، الذين تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء في النتيجة النهائية للمسلسل، وكشف أن الفنانة ميمي جمال تقدم دور والدته خلال الأحداث، كما يقدم الفنان القدير أشرف عبدالغفور دور والده الذي يعاني من زهايمر، وهو ما يضعه في مواقف كوميدية كثيرة، وقال: «العلاقة بيني وبين هنادي مهنا التي تقدم دور شقيقتي علاقة غريبة جدا، أما علاقتي بإلهام وجدي التي تقدم دور زوجتي فهي أكثر غرابة».
تفاصيل مسلسل كشف مستعجل رمضان 2023
تدور أحداث مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.
الجدير بالذكر أن مسلسل كشف مستعجل بطولة، محمد عبدالرحمن، ومصطفي خاطر، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج k media كريم أبو ذكري في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وأول تعاون مباشر مع منصة watch it.