«كشف مستعجل» ينضم لقائمة مسلسلات رمضان 2023.. كوميدية اجتماعية

انضم مسلسل «كشف مستعجل» إلى قائمة مسلسلات رمضان 2023، حيث يبدأ المخرج شادي الرملي، غدا، تصوير أول مشاهد العمل، والذي يجمع في بطولته مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، بجانب ميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومن المقرر أن يعرض المسلسل حصريا على منصة «Watch It».

وتدور أحداث مسلسل «كشف مستعجل»، المعروض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، في إطار كوميدي خلال 15 حلقة حول «خاطر» و«عبد الرحمن» اللذان يعملات طبيبين نفسيين ويقعان في عدد من الأزمات، بينما تقوم هنادي مهنا بدور شقيقة محمد عبد الرحمن التي تعمل كممثلة، مما يضعهم جميعا في عدد من المواقف الطريفة، وهو من تأليف إيهاب بليبل.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 القصيرة

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2023، مجموعة من المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة بخلاف «كشف مستعجل»، على رأسها مسلسل «تحت الوصاية» للمخرج محمد شاكر خضير، والذي يجمع في بطولته منى زكي، ودياب، ونسرين أمين، إضافة إلى مسلسل «مذكرات زوج» إخراج مريم أحمدي، بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، و«علاقات مشروعة» للمخرج خالد مرعي وبطولة الفنان ياسر جلال.

«عالم موازي» ضمن مسلسلات رمضان 2023

وفي إطار الكوميديا، تعود الفنانة دنيا سمير غانم لتقديم مسلسل جديد مع المخرج إسلام خيري، وذلك بخلاف مسلسلها المؤجل «عالم موازي»، بينما يقدم الفنان أحمد أمين مسلسل بعنوان «الصفارة»، ويشاركه البطولة محمد رضوان، آية سماحة وطه دسوقي، ومن إخراج علاء إسماعيل.