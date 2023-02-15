رئيس «الوثائقية»: آن الأوان أن نحكي حكايتنا.. واستحوذنا على أفلام حققت جوائزا

قال شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إنه من الضروري أن أحكي حكايتي -أي الحكاية المصرية- لأنه في الفترات التي حصل فيها غياب مصري عن هذا المربع، بشكل ما، تركت حكايتنا للآخرين، مما أتاح لهم دس السم في العسل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «شارع مصر» الذي تقدمه الإذاعية هاجر جميل، على إذاعة «شعبي إف إم»: «آن الأوان أن نحكي حكايتنا، البعض عندما يسمع مسمى أفلام وثائقية يظن أنها أفلام تاريخية، وحقيقي أن التاريخ رافد من روافد الإنتاج الوثائقي، إنما الأفلام الوثائقية هي قالب فني مشتبك مع التاريخ والجغرافيا والفن والرياضة والثقافة والعمران والعلم، وغيرها من الأمور».

وتابع: «كل ما هو على سطح الأرض وخارج سطح الأرض وبعيدا عنه يمكن أن يوثق، وهناك أفلام وثائقية عظيمة عن (الفضاء الشاسع)، وهو اسم سلسلة ستكون في بدايات العرض على القناة».

واستطرد: «من الأفلام المستحوذ عليها بخلاف الإنتاج المصري والعربي، حرصنا أن يكون هناك أفلام أجنبية حاصلة على جوائز من مهرجانات عالمية».