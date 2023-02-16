أبطال الإسكندرية يتربعون على عرش «الترايثلون والدواثلون».. السن مجرد رقم

حقق حمزة خفاجة، المركز الأول في بطولة الجمهورية بمدينة الجلالة overall، على الكيدز دواثلون تحت 12 سنة، كما حقق معتز الزكي، صاحب الـ41 عاما، المركز الأول جمهورية في سوبر إسبرنت ترايثلون، مرحلة 40 إلى 44، وحقق كريم مصطفى كامل عبدالحميد المركز الأول إسبرنت ثرايثلون مرحلة 15 إلى 19 سنة.

كما حقق البطل طارق محمد عباس، المركز الأول دواثلون مرحلة 55 إلى 59، ليستمر تربع أبطال الإسكندرية على عرش ألعاب الترايثلون والدواثلون.

حمزة حقق بطولة بعد هزائم متكررة

وقال الكابتن فؤاد السعيد، مدرب نادي النصر، مدرب نادي الأهلي السكندري، مدرب فريق الإسكندرية للترايثلون: «بدأنا مع حمزة محمد محمود علي، صاحب الـ12 سنة من تحت الصفر، وكان بيخسر حتى اشتغلنا عليه كويس، وبدأ يحقق الفوز وحصل على مركز ثاني جمهورية، وفي آخر بطولة كان مفاجأة للجميع، وحقق المركز الأول overall علي جميع الكيدز».

من جهته، قال حمزة محمد: «كابتن فؤاد هو قدوة لنا، وأكتر حد بيدعمنا، وهدفي أن أنضم لمنتخب مصر، وأمثل بلدي في البطولات الدولية، وأستعد حاليا للمشاركة في البطولة الأفريقية بشرم الشيخ».

السن مجرد رقم

وقال معتز علي حسن عبداللطيف، صاحب الـ41 سنة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أول مرة يشارك في بطولة الجمهورية ويرجع الفضل للكابتن فؤاد، مشيرا إلى أن البطولة كانت صعبة، لكن تشجيع الفريق له تسبب في حماسه، وجعل لديه إصرارا، وحقق المركز الأول، وأستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية بشرم الشيخ، والسن مجرد رقم.

دعم المدرب يحمسنا

وأوضح الكابتن فؤاد السعيد، أن اللاعب كريم مصطفى كامل عبدالحميد يمتلك إصرارا غير عادي لتحقيق طموحاته، وسيمثل مصر في شرم الشيخ بالبطولة العربية والأفريقية، مايو المقبل.

ولفت كريم صاحب الـ17 عاما، أن الكابتن هو الداعم الاساسي له، متابعا: «أحاول أن أفرحه، فهو دائما يفرحنا، وأتمنى أن يكون فخور بنا لأن دعمه يحمسنا».

الرياضة حياة

وأشار طارق محمد إلى أنه يبلغ من العمر 55 سن، ولديه إصرار وعزيمة والسن مجرد رقم؛ لأن الرياضة حياة، مؤكدا أنه لا يستطيع الابتعاد عنها.

واختتم فؤاد السعيد حديثه، موضحا أن تدريب اللاعبين طول أيام السنة ولا توجد راحة حتي في أصعب الأوقات بالشتاء، التدريب يكون في الصباح الباكر، متابعا: «سنشارك في البطولة العربية والأفريقية بشرم الشيخ في شهر مايو المقبل.. نتمنى التوفيق للفريق».