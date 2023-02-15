رئيس «الوثائقية»: سنعرض أفلاما متنوعة.. والأجيال الجديدة ستعرف عظماء مصر

قال شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إن الفيلم الوثائقي مشتبك مع روافد مختلفة، فسنجد أفلاما متنوعة بالقناة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «شارع مصر» الذي تقدمه الإذاعية هاجر جميل، على إذاعة «شعبي إف إم»: «مواقع ووسائل إعلامية نوهت عن بعض إنتاجنا الذي سيعرض تباعا على مدار الأسابيع المقبلة، ولدينا فيلما عن الريحاني، وفيلما عن أدهم الشرقاوي بين روايتين، وفيلما آخر عن فرقة رضا، وكذلك فيلما عن محمد حسنين هيكل، وفيلما آخر عن عظيم القصة القصيرة يوسف إدريس».

وتابع: «لا نرغب أن تنسى حكايتنا، ونرغب أن تعرف الأجيال الجديدة من هؤلاء العظام، وهو أحد الأدوار التي تلعبها القناة الوثائقية بالتكامل مع جميع قنوات الشركة المتحدة والتليفزيون المصري، وجميعنا على أرض معركة واحدة هي معركة صناعة الوعي في زمن الشباب والأطفال متروكين في البيوت للمنصات، وهي معركة كبيرة للغاية، قيمية وأخلاقية وثقافية».