الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا الخميس.. رياح وسقوط أمطار تصل إلى 40%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الإسكندرية غدًا الخميس، لاسيما بعد قرار تعطيل الدراسة أمس نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث تعرضت المحافظة خلال الأيام الماضية إلى سقوط أمطار غزيرة مع رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

طقس الإسكندرية غدا الخميس

وعن طقس الإسكندرية غدًا الخميس، تشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة حيث تصل نسبتها إلى 40% مع نشاط للرياح، حيث سجلت سرعتها 30 كيلومترًا في الساعة.

وعن درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الخميس بالإسكندرية سجلت العظمى 16 درجة مئوية وبلغت الصغرى 9 درجات مئوية.

كما تشهد محافظة الإسكندرية غدا تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، مع غيوم جزئية وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

وعن حالة الأمواج غدا في البحر المتوسط أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن تكون مضطربة ويتراوح ارتفاعها من 2 إلى 3 أمتار ويكون اتجاهها شمالية غربية.

ورفعت محافظة الإسكندرية اليوم درجة الاستعداد القصوى حيث وجه جميع الجهات التنفيذية بالتواجد على أرض الواقع ومتابعة تداعيات موجة الطقس السيء وسرعة تلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار والعمل على رفعها.