«تعليم الجيزة» تعلن أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الأسماء المقبولة مسابقة 30 ألف معلم والخاصة بتعليم الجيزة فقط بمرحلة رياض الأطفال ومعها كشوف تكميلية لنفس المرحلة.

موعد التقدم بالأوراق المطلوبة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان رسمي أنه سيتم إصدار كتاب دوري لاحقا بتحديد موعد التقدم بالأوراق المطلوبة لتقديمها مستوفاة للإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.

رابط أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم من الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».