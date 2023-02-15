الإعلامية هاجر جميل: القناة الوثائقية تضيف قيمة كبيرة للمشاهدين

قالت الإعلامية هاجر جميل، إن مشروع القناة الوثائقية كبير جدا، كما أن الإعلام والثقافة هما القوة الناعمة القادرة على أن تكون معبرة عن الوعي وسلوكيات الشعوب بشكل كبير.

الأفلام الوثائقية قوية في التأثير

وأضافت خلال تقديمها برنامج «شارع مصر»، على إذاعة «شعبي إف إم»: «الأفلام الوثائقية قوية في التأثير وهي نوع من الفن، له وجه يهتم بالترفيه والمتعة ووجه آخر يرصد الواقع، ويعبر عنه وأن يحكي التاريخ الذي لم نره».

الوثائقي يحكي الواقع لمن بعدنا

وتابعت: «يحكي الوثاقي الواقع لمن سيأتي بعدنا، الأفلام الوثائقية أو التسجيلية تجعلنا نرى التاريخ، ويرصد ويستعرض ويقدم وجبة دسمة جدا، خصوصا أن الناس اللي بتشتغل على صناعة الأفلام الوثائقية والتسجيلية عشان يعملوا فيلم نص ساعة ممكن يقعدوا فيه شهور وسنين للوصول إلى حاجة قيمة وحاجة مختلفة، وفيها قيمة كبيرة لكل من يشاهدها».

واستطردت: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصدد أن تقدم لنا قناة جديدة ستنطلق الأحد المقبل، وسيكون بها مادة كبيرة جدا لكل الناس المهتمة بكل أشكال وأنواع الأفلام التسجيلية».