«تقى» اتخذت الشارع مأوى لها بالغردقة بعد فقد زوجها وطفليها.. و«التضامن» تتدخل

اتخذت من الشارع مأوى لها، رغم البرد القارس في منطقة القيادات بمدينة الغردقة، ترقد في أحد الشوارع لا تملك إلا ملابسها، وبضعة بطاطين من أهل الخير لحمايتها من برد الشتاء، وسارع أهالي الشارع في تقديم المساعدات لها من المأكل والمشرب.

وتبين من رواية الجيران أن «تقلى» تمر بحالة نفسية سيئة، بعد فقد زوجها الذي جرى حبسه في أحد القضايا بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، ووفاة طفليها، وهو سبب ما وصلت إليه في حالة الانهيار، ودخولها في حالة نفسية سيئة.

«تقى» اتخذت الشارع مأوى لها

يقول أحمد علي، أحد سكان منطقة القيادات، إن السيدة تدعي تقى، في الثلاثينات من عمرها، ترقد في الشارع طوال 24 ساعة، وترفض المغادرة، وقدم لها عدد من سكان الشارع بطاطين لحمايتها من برد الشتاء، ويعطف عليها الجيران بالأكل والشرب.

ويضيف محمد محمود في حديثه لـ«الوطن»، أن السيدة تمكث بالشارع منذ فترة بملابس متسخة لم تغيرها منذ عدة أشهر، وترفض الحديث مع الجيران، وتكتفي بأخذ المأكولات منهم فقط.

وقالت «س. م»، إحدى السيدات التي تقطن بالشارع، إن «تقى» من محافظة الإسكندرية، كانت متزوجة ولديها ولدين، وتقيم بالغردقة، وتوفي طفليها، وحبس زوجها في إحدى القضايا بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وسبب ذلك لها صدمة نفسية، ولذلك ترفض الكلام ومغادرة الشارع.

وزارة التضامن الاجتماعي تقدم المساعدة لـ«تقى»

وأشار عمر الأمين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه جرى التعامل مع حالة السيدة من خلال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن، برئاسة كرم صقر، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، لكنها رفضت جميع محاولات المساعدة، مؤكدا أن عدد من أهل الخير عرضوا عليها توفير سكن ومأوى، لكنها رفضت أيضا.

وكشف كرم صقر، مدير إدارة الأسرة و الطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة السيدة لكنها رفضت، لافتًا إلى أن تقديم الخدمة بالاختيار وليس بالإجبار.

وأوضح «صقر» أنه جرت مخاطبة مسؤولي محافظة البحر الأحمر والجهات المختصة لانتشال السيدة من الشارع وإيداعها مصحة نفسية، لإعادة تأهيلها، لأنها تعانى من اضطرابات نفسيه وعصبية.