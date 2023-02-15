رئيس هيئة تنمية الصعيد ضيفا على برنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة الحياة

يحل اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، ضيفا في برنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية «الحياة».

ويتحدث عن رؤية الهيئة للتطوير محافظات الصعيد العشرة، وما هي الحوافز المقدمة لنشجيع الاستثمار في الصعيد، وفرص العمل المتاحة لأبناء الصعيد، كما يستمع لآراء المواطنين ويجيب على أسئلتهم، ويوضح الفرص والتحديات المحيطة بمحافظات الصعيد، ويذاع البرنامج الجمعة السابعة مساء على شبكة تليفزيون الحياة.