وظائف القوى العاملة في المحافظات.. رواتب مجزية وفرص للترقي وتأمين على الحياة

تسعى وزارة القوى العاملة، للتعاون المستمر مع العديد من الجهات لتوفير فرص عمل جديدة بالقاهرة والمحافظات، وبرواتب مرضية للعاملين وبتخصصات مختلفة، حيث أعلنت هذا الأسبوع بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، توفير 100 فرصة عمل للفتيات، بفروع المؤسسة بالمحافظة، وبرواتب تبدأ من 4000 جنيه، فضلا عن حوافز وبدلات وتأمين صحي واجتماعي وفرص للترقي ووثيقة تأمين على الحياة، علما بأنّ مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا.

وظائف عمل في الإسكندرية

ونوهت الوزارة بأنّه على الراغبين في الحصول على تلك الفرص، التقديم في مقرات فروع المؤسسة وعناوينها كما يلي.

- فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45، برج بانوراما أمام مسجد الفتح وكافيه باب الخلق، الدور الأول علوي.

- فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبري مشاه محرم بك ومطعم بن الحلال غيط الصعيدي (برج السعد).

- فرع فلمنج في 17 شارع بن النديم، ناصية شارع محمد فريد برج باراديس، أعلى كارفور بولكلي، الدور الثاني.

- فرع فيكتوريا 294 شارع مصطفى كامل، ميدان الساعة برج العربي أمام مرور الساعة، أعلى عصير أبو عمر، الدور الثاني.

- فرع العجمي شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف، بجوار شركة ليسيكو للسيراميك ،وأمام شارع الزهور وشركة الغاز.

وأضافت أنّ الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف أن يكون المتقدمات من الإناث فقط، والقدرة على العمل الميداني، ومؤهل عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط، والإقامة بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها، والسن من 18 إلى 35 عاما.

رواتب تبدأ من 2900 جنيه.. 120 فرصة عمل لذوي الهمم بالقاهرة:

وأعلنت الوزارة، توفير 120 فرصة عمل لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية، من حملة المؤهلات المتوسطة للعمل على مهنة عامل نسيج، بالتعاون مع شركة «ليوني وايرنج سيستم» بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرة.

مزايا وظائف ذوي الهمم:

ومن أبرز الشروط أن يكون من سن 18 إلى 30 عاما برواتب تبدأ من 2943 جنيها كراتب أساسي، إضافة إلى بدلات وحوافز شهرية، وتأمين اجتماعي وصحي، ويتم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة، أو التواصل مع الشركة عن طريق رقم 01028385066.

كما أعلنت الوزارة عدة وظائف في محافظة سوهاج، لأبناء المحافظة من الجنسين الذكور والإناث مؤهلات عليا ومتوسطة وخبرة ودون، برواتب تبدأ من 2700 جنيه.