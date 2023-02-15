مدير مشروع خط طرد صرف «العمرة» بقنا لقناة الحياة: أنهينا 70% من المشروع

عرضت فضائية «الحياة»، فيديو لاستمرار أعمال مد خط طرد صرف صحي قرية العمرة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أبوتشت محافظة قنا، ويصل طول خط طرد صرف قرية العمرة بطول 7 كيلومترات.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا

ووفر مشروع مد خط طرد صرف صحي قرية العمرة أكثر من 500 فرصة عمل للأهالي، ضمن حياة كريمة بمحافظة قنا.

وقال المهندس محمد عاطف مدير مشروع خط طرد صرف قرية العمرة، إنه تم تنفيذ أكثر من 70% من المشروع الذي يخدم قرية العمرة، حيث يخرج من محطة صرف العمرة لمحطة معالجة سمهود.

وأوضح أن المشروع يخدم شبكة قرى العمرة، وبعض القرى التي تطرد الصرف الصحي لمحطة رفع العمرة، وجار الانتهاء من المشروع الذي تقدمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أجل تحسين حياة المواطنين.

وقدم وائل جمال من أهالي قرية العمرة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه لمشاريع مبادرة حياة كريمة، التي قدمت عدد من المشروعات لقرية العمرة وغيرها من القرى، لافتًا إلى أن المبادرة أنشأت مركز شباب ووحدة صحية، بالإضافة لمحطة الصرف وخطوط الطرد.