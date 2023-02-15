رئيس تحرير البرامج الوثائقية الخاصة: نقدم محتوى متنوعا يلبي الأذواق المختلفة

أكد الكاتب الصحفي إمام أحمد إمام مساعد رئيس تحرير «الوطن»، ورئيس تحرير البرامج الوثائقية الخاصة والأفلام الوثائقية المسلسلة في قناة «الوثائقية»، أنهم استعدوا لمنح وجبة وثائقية دسمة لبثها على قناة الوثائقية يوم الأحد المقبل.

الوثائقية تلبي أذواق مختلفة وتخاطب جمهور متنوع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن هذه الوجبة تغطي مساحات كبيرة وتلبي أذواقًا مختلفة وتخاطب جمهورًا متنوعًا مشيرًا إلى أن من بينها أفلام عن الشخصيات التي أثرت حياتنا الثقافية والفنية والشخصيات التاريخية في المراحل المختلفة بعد إنتاج أفلام وثائقية عن هذه الشخصيات.

تقديم أفلام عن فنانين وكتاب وشخصيات تاريخية بارزة

وأوضح أن القناة الوثائقية ستعرض منجزات حقيقية وفريدة عن هذه الشخصيات لافتًا إلى أنه سيتم عرض فيلم عن الفنان الراحل نجيب الريحاني والكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل الذي يعتبر أهم صحفي في الوطن العربي خلال القرن العشرين بالإضافة لأفلام أخرى عن فنانين وكتاب وشخصيات تاريخية بارزة لهم حق علينا في سرد ما قدموه وتقديم قصتهم الكاملة.