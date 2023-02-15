مصرع عامل في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي بالبحيرة

لقي قبل قليل، عامل مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بطريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية جنبواي بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل في حادث تصادم بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد مصرع عامل جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وجرى التحفظ على الجثة، وحرر المحضر اللازم

تحديد هوية العامل المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة عامل يدعى «عبدالله محمد عبدالله غنيم»، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.