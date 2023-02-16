آخر موعد للمشاركة في ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي اليوم

كشف المجلس الأعلى للثقافة، عن أنّ اليوم الخميس آخر موعد للمشاركة في ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي، بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، دورة الدكتور أحمد مرسي، تحت عنوان «التراث الثقافي غير المادي في العالم الإسلامي.. المشترك والمتنوع»، والذي يقام على مدار يومي 8 و 9 مارس 2023.

ختام فاعليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

ويأتي الملتقى في ختام الفعاليات الثقافية التي نظمتها مصر، احتفاء باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية؛ وتفتتح فعاليات الملتقى صباح 8 مارس المقبل، بجلسة تتضمن تكريم اسم العالم الراحل أستاذ التراث الثقافي غير المادي الدكتور أحمد مرسي، وتستمر الفعاليات على مدار يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 مارس 2023 بمقر المجلس.

ونوهت لجنة التراث الثقافي غير المادي في المجلس، بأنّ من يرغب بالمشاركة في فعاليات الملتقى، يمكنه ذلك عن طريق إرسال مقترح لعنوان المداخلة وملخص لها في حدود 250 كلمة، ضمن أحد المحاور الرئيسية التي أعدتها اللجنة المنظمة، كما يلي.

المحور الأول: الحكي الشعبي – تراث مستمر.

*المحور الثاني: الاستشراق وتراث دول العالم الإسلامي غير المادي.

*المحور الثالث: الحرف الشعبية ورؤية 2030.

* المحور الرابع: التحول الرقمي وقضايا صون التراث الثقافي غير المادي.

*المحور الخامس: الممارسات الاجتماعية والمعتقدات الشعبية واستدامة التراث.

*المحور السادس: حيوية التراث الغنائي الشعبي في دول العالم الإسلامي.

مائدة مستديرة: دور منظمات المجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي.

يقام على هامش الملتقى عدد من المعارض التي تعبر عن التراث الثقافي غير المادي في دول العالم الإسلامية وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب وقطاع الفنون التشكيلية.