ورش رسم وحكي في اليوم الترفيهي لذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية

نظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني يوما ترفيهيا لذوي الهمم بمشاركة ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق.

تضمن اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات والتي بدأت باستعراض بعض المواهب من أطفال ذوي الهمم، ثم ورشة مبادىء الكاريكاتير لخالد كامل فنان الكاريكاتير، وورشة حكي للأطفال لإيمان سليم وأميرة عبد الحكيم.

عرض فيلمي «الثلاجة» و«الحمل»

وجرى عرض فيلم «الثلاجة»، إخراج هدي فرح من إنتاج المركز القومي للسينما، وفيلم «الحمل» إخراج سحر الدالي، وجرى تكريم المتميزين فنيا من ذوي القدرات الخاصة.

كما استضاف مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف الطفلة تاليا محمد الملقبة بالأميرة النائمة، والطفلة نورين عماد التي كرمهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالات ذوي الهمم الشهر الماضي، وقد تفاعل الحضور من ذوي الهمم مع الفعاليات بسعادة بالغة.

رئيسة المركز القومي للسينما: نحرص على الاهتمام بذوي الهمم

ومن جهته، أشارت المونتيرة منار حسني إلى أن المركز القومي للسينما يحرص على إقامة أنشطة ذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف بشكل دوري والتي تهدف الي دمجهم بالمجتمع ورعايتهم فنيا.

أشرف علي اللقاء و الفعاليات الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف .يذكز ان جميع الفعاليات والأنشطة التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية مجانية للجمهور.