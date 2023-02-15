رئيس تحرير البرامج الخاصة بـ«الوثائقية»: بث سلاسل مختلفة من الداخل والخارج

أكد الكاتب الصحفي إمام أحمد إمام مساعد رئيس تحرير «الوطن»، ورئيس تحرير البرامج الوثائقية الخاصة والأفلام المسلسلة بقناة «الوثائقية» أن خطة البث تشمل إذاعة سلاسل وثائقية تناقش زوايا محددة في حلقات عدة.

سلاسل وثائقية مختلفة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنهم يعملون على هذه السلاسل من خلال رافدين أحدهما ما تنتجه القناة بنفسها بواسطة فرق العمل داخل القناة من معدين وفنيين ومنتجين، والثاني هو الاستحواذ على أفلام وثائقية من الخارج.

الاستحواذ على مجموعة من الأفلام والسلاسل الوثائقية

وأشار أنه تم بالفعل الاستحواذ على مجموعة من الأفلام والسلاسل الوثائقية من الخارج ومن دول وعواصم مختلفة عن طريق إدارة الاستحواذ الداخلي الموجودة داخل القناة تحت إشراف أحمد الدريني رئيس القطاع وشريف سعيد رئيس القناة ويديرها أحمد فؤاد.