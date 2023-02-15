قرار مهم من «التموين» لأصحاب المخابز ينظم طباعة إيصال صرف الخبز

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 2 لسنة 2023، تضمن تعليمات جديدة بشأن منظومة إيصال صرف الخبز على الماكينات، وذلك بتعديل نظام صرف طباعة الإيصالات الدالة على صرف الخبز، على أن يكتفي بطباعة الإيصال 3 مرات شهريا.

بونات صرف الخبز

ونص القرار، على تعديل نظام طباعة الإيصالات الدالة على صرف الخبز، مع الاكتفاء بطباعة 3 إيصالات صرف للخبز شهريا كالاتي:

- طباعة إيصال أول الشهر.

- طباعة إيصال منتصف الشهر.

- طباعة إيصال يوم 27 في الشهر.

توجيهات جديدية لمديريات التموين

وبمجرد إصدار المصيلحي القرار، عممت وزارة التموين توجيها إلى جميع مديري مديريات التموين، لبدء تنفيذ القرار اعتبارا من من تاريخ صدوره في 15 فبراير 2023.

بيانات ايصال الخبز

ويحتوي إيصال الخبز الذي يتسلمه صاحب البطاقة من المخبز البلدي بعد استخراجه من ماكينة صرف الخبز، على حصة الخبز المدعم المقررة للبطاقة، وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين عليها.

ويشمل بون صرف الخبز، عدد الأرغفة المصروفة، وعدد الأرغفة المتبقية للأسرة ضمن حصتها، فضلا عن فارق نقاط الخبز، الذي يتضح بنهاية كل شهر، وفقا لعدد الأرغفة التي لم تصرفها الأسرة كترشيد استهلاك للخبز المدعم.