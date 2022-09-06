«التموين» توضح سبب وصول رسالة الدعم الاستثنائي على «بون صرف الخبز»

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس السيسي، تضمن إضافة سلع بقيمة مليار جنيه، لتبلغ الزيادة نحو 35%، موضحًا أنّ عدد البطاقات المستفيدة من الدعم الاستثنائي بلغ 8.6 مليون بطاقة تموينية، بواقع 9.1 مليون أسرة، ليستفيد من هذا الدعم 37 مليون شخص.

سبب وصول رسائل الدعم على «بون العيش»

وأضاف «خليل»، في حوار ببرنامج «مصر كل يوم»، المذاع على فضائية «مصر الزراعية»، أنّه تم توصيل رسالة على «بون صرف الخبز»، للمواطنين المستحقين للدعم الاستثنائي قبل بداية سبتمبر، مشيرًا إلى أنّ وصول رسالة الدعم تمكنهم من التعرف على الزيادة التي حصلوا عليها قبل التوجه لصرف مقررات التموين.

صرف الدعم على 4 مرات

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّ عدد السلع التموينية زاد من 25 إلى 30 سلعة، من بينها الطحينة والتونة والدقيق، لافتًا إلى توفير فرصة للمواطنين لصرف الدعم على 3 أو 4 مرات حسب الاحتياج، حتى لا يضطر المواطن لشراء حاجته من السلع من خارج المنظومة التموينية.

40 ألف منفذ تمويني

وأكد «خليل»، توفير أكثر من 40 ألف منفذ تمويني لصرف السلع، إضافة إلى 1300 مجمع استهلاكي و6000 فرع جمعيتي، معلنًا توفير زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى وجود سلع أساسية تموينية، وهي كيس أو 2 كيس أرز حسب عدد الأسرة، وكيس مكرونة، و2 كيس سكر، وزجاجة زيت لكل فرد، موضحًا أن المواطن يستكمل احتياجاته من 30 سلعة متوفرة بمنافذ وزارة التموين.