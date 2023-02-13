«التموين»: 72 مليون مستفيد من دعم الخبز و120 مليار جنيه للمواد الغذائية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التمرين والتجارة الداخلية، إن العالم يشهد حاليا متغيرات كثيرة بشأن معدلات النمو، موضحا أن توقعات البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الدولي الي 5 %، مضيفا ان التوقعات تشير أيضًا إلى انكماش الاقتصاد العالمي إلى 8.2% العام الجاري، أن الدعم المقدم خلال العام الحالي يعادل 490 مليار جنيه، منهم 120 مليار دعم للغذاء والسلع، حيث يتم دعم الخبز بـ 54 مليار جنيه و64 مليار جنيه للسلع.

الاحتفال بيوم القمح

واضاف مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية خلال القاء كلمته في مؤتمر يوم القمح المصري المقام على هامش فعاليات المعرض الدولي للابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ان الاحتفال بيوم القمح تهدف الي التحدث في سياسات الاقماح وكيفية دعمها وتنميتها.

إنشاء 7 مستودعات استراتيجية لتأمين مخزون السلع

وأضاف أن مصر من الدول الأكبر من حيث استهلاك الخبز، وهي رقم 15 على العالم في إنتاج القمح، وتستهلك 300 مليون رغيف يوميا، وأن هناك 72 مليون مستفيد من دعم الخبز، لافتا إلى أن مصر نجحت في زيادة السعة التخزينية والمخزون لمدة 6 أشهر، لافتاً إلى إنشاء 7 مستودعات استراتيجية لتامين مخزون السلع في مصر بإجمالي 31 سلعة تموينية.