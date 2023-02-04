وكيل «صحة السويس» يشدد على معاقبة المقصرين في تقديم الرعاية الطبية

شدد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، على معاقبة المقصرين وغير الملتزمين بتقديم الرعاية الطبيبة للمترددين على مستشفى السويس العام، وذلك خلال جولته المفاجئة للمستشفى العام اليوم.

جولة مفاجئة على المستشفى العام لوكيل صحة السويس

وكان الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس قد أجرى جولةٍ مسائية مفاجئة تفقد خلالها، قسمي طوارئ الباطنه والنساء والتوليد من أجل لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية للمترددين علي تلك الأقسام وأيض متابعة تواجد الطاقم الطبي والفني والإداري والمعاونيين بمواقع عملهم واستبيان احتياجات الفريق الطبي على رأس العمل ومتابعة توافر المستلزمات والأدوية.

الحفناوي يوجه بسرعة تقديم الخدمات

ووجه وكيل وزارة الصحة خلال جولته بسرعة تقديم الخدمة الطبيه لبعض المرضى في طوارئ الباطنة، فيما كلف الإدارة الهندسية باستكمال أعمال صيانة طوارئ الباطنة، والذي جرى البدء بها خلال الأسبوع الماضي.

وقام «الحفناوي» بتوقيع الكشف الطبي على إحدى السيدات بالنساء والتوليد وعمل آشعة السونار لها، وتنفيذ تدريب عملي لبعض الاطباء علي الطرق والأساليب الحديثة في التعامل مع الحالات الطارئة والتشخيص، فيما وعد بإجراء تدريب موسع لأطباء النساء، حيث أنه استشاري وحاصل على الدكتوراه في النساء والتوليد.

الشكر للملتزمين والعقاب للمقصرين

وفي سياق متصل، وجه وكيل وزارة الصحة الشكر لأطباء وتمريض قسمي النساء والتوليد و طوارئ الباطنه علي إطلاعهم بدورهم الإنساني والمهني في خدمة المواطنين.