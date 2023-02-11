صحة السويس: المستشفى العام والصدر قدما الرعاية لـ25 مصابا بحريق مصنع الملابس

تابع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، حالة مصابي حادث حريق مصنع الملابس، خلال جولته التفقدية لطوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام.

وأوضح «الحفناوي»، أن مستشفى السويس العام ومستشفى الأمراض الصدرية، قدما الرعاية الصحية لـ25 مصابا، وذلك جراء وقوع حادث حريق بمصنع للملابس الجاهزة بنطاق حي الأربعين.

الحالة الصحية للمصابين مستقرة

وأشار إلى أن أغلب مصابي حادث حريق مصنع ملابس السويس الذي وقع السبت، حالاتهم مستقرة، تنوعت بين اختناق، حروق، وبعض الكسور، وتم تسكين جميع الحالات لتلقي الخدمة الطبية، لافتا إلى عدم وقوع وفيات.

يذكر أن عدد كبير من الحالات وصل لمستشفى الصدر ومستشفى السويس العام بوسائل مختلفة، فيما تضمن بيان هيئة الإسعاف، أن المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى بسيارات الإسعاف 7 مصابين.

واطمئن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أثناء جولته التفقدية لطوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام، على مصابي حادث حريق مصنع الملابس، تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حريق ضخم

وكان حريق نشب في مصنع ملابس السويس بلازا، للملابس الجاهزة بحي الأربعين في السويس، ودفعت الحماية المدنية بالمحافظة بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة عليها ومحاصرتها، قبل امتدادها لباقي أجزاء المصنع.