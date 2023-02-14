اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. النقشبندي «مولانا.. إنا ببابك»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.. وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس يختتم مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي

مصر والإمارات.. «عُروة وثقى»

«السيسي»: مستعدون لنقل تجربتنا في التنمية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية للأشقاء

صحف عربية: حديث «السيسي» أعطى الكثير من الأمل للراغبين في إصلاح أوطانهم

وزير الطاقة الإماراتي: مصر قدّمت تجربة رائدة في التعامل مع التحديات

حقوق الإنسان.. «اقتصادية واجتماعية» تضمن حياة كريمة

«التحالف الوطني» أقصر طرق الوصول إلى «الأَوْلى بالرعاية».. وآلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

في ذكرى وفاته.. مات «ثابت» وبقي «البطل»

الحكومة تكثف جهودها لإنجاز مشروعات «حياة كريمة» بالقرى

«مدبولي»: تيسيرات في تسعير الأراضي الصناعية وتسهيل التراخيص لتعزيز دور القطاع الخاص

«الوطن» تحتفي بذكرى رحيله الـ47 وترصد مسيرة حياته وإبداعه.. النقشبندي «ابتهِل.. وربُك مُلهِمٌ»

عاش في طنطا استجابة لرؤية «السيد البدوي» في المنام.. وأحفاده ما زالوا يقيمون بها حباً في جدهم

صاحب شهرة عالمية وأحيا حفلات دينية بدول آسيوية وأفريقية وصوته أبهر الملايين

«مولاى إنى ببابك».. نبوءة «بليغ» تتحقق بأنها ستعيش 100 عام

فى عيون المدّاحين: تربّع على عرش الابتهال حتى اليوم

«قيثارة السماء».. وثائقى لـ«المتحدة» رصد تسجيلات نادرة.. و«مينا» منشد ورث عشقه عن والده

«الزراعة»: الإفراج عن 2.5 مليون طن أعلاف بـ1.250 مليار دولار

«القصير» يبحث مع منتجي الدواجن آليات استقرار الأسواق والحفاظ على الصناعة

مشروعات الطرق.. نقلة كبرى للتنمية

51 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق.. وتنفيذ مشروعات بطول 5800 كيلومتر

خبراء: لولا المحاور الجديدة وتطوير الطرق لأصبحت السرعة 30 كيلومتراً في الساعة

الصفحة الثانية

مشروعات الطرق.. نقلة كبرى للتجارة والنقل

530 مليار جنيه للتطوير.. وتنفيذ 5800 كيلومتر والعمل في 1200 أخرى

سياسات تمويلية غير تقليدية.. وإنجاز 915 كوبري ونفقا في مختلف المحافظات للمساهمة في تسهيل التجارة وانتقال المواطنين

خبراء «نقل»: لولا مشروعات الطرق الجديدة لأصبحت السرعة 30 كيلومتراً فى الساعة

«آية»: محاور النقل أنقذت القاهرة الكبرى من تحولها إلى موقف سيارات.. و«برغوت»: الطرق الجديدة راعت تلافي مسبّبات الحوادث

اللواء حسام الدين مصطفى: تطوير الطرق شجَّع على الاستثمار في صعيد مصر.. ونحرص على تنفيذ كل المعايير الدولية

رئيس «الطرق والكباري»: لو تأخرت المشروعات لزادت تكلفتها للضعف.. ونعتبرها رأس مال للدولة

التوسعات الجديدة

الصفحة الثالثة

شراكة تاريخية بين البلدين قوامها توافق الرؤى ووحدة المصير والاحترام المتبادل

العلاقات المصرية - الإماراتية «عُروة وثقى»

«السيسي»: مستعدون لنقل تجربتنا في التنمية والإصلاح للأشقاء

الرئيس يختتم زيارته إلى «دبي» بلقاء رئيسة وزراء تونس.. وبحث التعاون مع «البنك الإسلامي للتنمية»

خبير: مشاركة الرئيس في القمة تروج للاستثمار.. وتعزز التعاون الاقتصادي والشراكة مع الإمارات

مشاركة مصرية مميزة في الجلسات.. وإشادات بالمشروعات التنموية من المؤسسات الدولية

وزيرة التعاون الدولي: تعزيز التعاون ضرورة لمواجهة التحديات العالمية.. ووزيرة البيئة: النساء في الخطوط الأمامية لقضية التغيرات المناخية

صحف عربية: حديث «السيسي» أعطى الكثير من الأمل للراغبين في إصلاح أوطانهم

وزير الطاقة الإماراتي: مصر قدّمت تجربة رائدة في التعامل مع التحديات.. و«برقاوي»: «القاهرة» قلب المحيط العربي وجميع بلدان المنطقة تتأثر بها إيجابا وسلبا

الصفحة الرابعة

توحيد جهود المنظمات الأهلية في كيان خدمي وتنموي واحد لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية

التحالف الوطني للعمل الأهلي.. أقصر طرق الوصول إلى «الأوْلى بالرعاية»

تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني.. وآلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. و«التحالف» يمثل التزاما مصريا بمواثيق ومعاهدات حقوق المواطنين

الحق في تعليم جيد

الحق في أعلى مستوى صحي

حقوق المرأة وضمان المساواة والتمكين الاقتصادي

حقوق ذوي الهمم.. فاعل رئيسي في المجتمع

تمكين الشباب والاهتمام بالنشء

النواب: الحوار الوطني والعفو الرئاسي وإلغاء الطوارئ خطوات ارتقت بحقوق الإنسان

«زين الدين»: الاستراتيجية الوطنية تتوج جهود تمكين المرأة والشباب ودعم الفئات الأكثر احتياجا

«عبدالقادر»: الحكومة لديها التزام استراتيجي ببناء الإنسان من خلال خطط عمل وبرامج تدريب وتأهيل

حصاد حقوق الإنسان: مخصصات بمليارات الجنيهات لتحسين الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل

الصفحة الخامسة

النقشبندي.. «مولانا.. إنّا ببابك»

«الوطن» تحتفي بذكرى رحيله الـ47 وترصد مسيرة حياته ومحطات إبداعه

مسيرته

وصيته الأخيرة

الصفحة السادسة

بركة «شيخ العرب».. مسيرة خالدة لـ«المبتهل الأعظم» في 55 عاما

مدرسة الإنشاد (1)

شارك في حفلات بسوريا وأبوظبي والأردن واليمن والمغرب العربي والخليج ودول أفريقية وآسيوية

«التوني»: تربّع على عرش الابتهال الديني.. و«سليمان»: صوت خاشع وكروان ينشد

«مولاى إني ببابك».. نبوءة بليغ حمدي: «هتعيش 100 سنة»

«الحكيم»: السادات وراء تعاونه مع بليغ لإعجابه بهما.. و«الإسكندراني»: كان يحفظ آلاف الأبيات

شهرته.. يعشقه «السميعة» في أذربيجان والجزائر والعراق

«نصيروف»: موهبة نادرة.. و«العبيدي»: يحبه العراقيون.. و«بوداود»: رمز للمدرسة المصرية

الشيخ عبدالرحيم دويدار: كان ذواقا في اختيار نصوصه الإنشادية

شيخ المداحين: إبداعه خالد في الوجدان وبدايته كانت في مولد الإمام «الراضي»

قارئ ومنشد في التليفزيون

الصفحة السابعة

أحفاده.. ورثوا عذوبة صوته ويعيشون في طنطا «حبا في جدهم»

«صدّيقة»: بيت جدي كان قبلة للأدباء والعلماء.. و«سها»: نجتمع في كل ذكرى مولده أو رحيله ونستمع لابتهالاته ومدائحه

«قيثارة السماء».. وثائقي «المتحدة» رصد تسجيلات نادرة وحياة «ناظر مدرسة الابتهال»

«الشاذلي»: يمتلك صوتا مميزا جعله أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني

يمزج الإنشاد الصوفي بالتراتيل المسيحية

«مينا».. طبيب ومنشد ورث عشقه وحب «مولاي» عن والده

المهندس رضا حسن: غنّى «رباعيات الخيام» لـ«أم كلثوم» في سوريا

جامع تراثه: موهبة نادرة في الإنشاد.. وصوته الأعذب في «الدعاء» مكون من ثماني طبقات

مشاركته في فيلم سينمائي

الصفحة الثامنة

النفق المظلم

«نعد ونتعهد»

قصة جلسة خاصة جمعت بين «شيكابالا» ولاعبي الزمالك.. «زيزو» ينجو من العقاب.. وبدء رحلة «شهداء بنينا»

«اغتنموا الفرصة»

ترتيبات خاصة في الأهلي لمواجهة الهلال.. صفقة الشتاء في الحسابات.. و3 طلبات من «كولر» لمهاجم الفريق

«إذا عاد.. عاد الريدز»

زلزال «مو» بقوة 7.6 ريختر والأرقام تهتز تحت قدميه

مات «ثابت».. وبقي «البطل»