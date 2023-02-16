معلومات عن الملاكم رامز حسام المتوفى بالضربة القاضية في طنطا

حضر الملاكم رامز حسام، إلى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، منذ 14 يوما تقريبا، من أجل المشاركة في بطولة الجمهورية للملاكمة، والتي استمرت نحو أسبوع داخل نادي السكة الحديد بطنطا، ليظل بعدها 7 أيام أخرى داخل العناية المركزة بالمستشفى التعليمي بجامعة طنطا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية معلومات ومشاهد في حياة الملاكم رامز حسام، بعد أن توفي عصر أمس داخل المستشفى التعليمي بجامعة طنطا.

مشاهد ومعلومات

- رامز حسام عزت، طالب في الصف الأول الثانوي، يبلغ من العمر 17 عاما، مقيم بمدينة حلوان في القاهرة.

- انضم إلى نادي اتحاد الشرطة منذ عام 2021.

- حصل على المركز الرابع على مستوي الجمهورية في بطولة المدارس للملاكمة عام 2022.

- حاصل على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للملاكمة عام 2022.

- أقام في معسكر بمدينة طنطا لمدة 7 أيام، لحضور بطولة الجمهورية للملاكمة وزن 75 كيلو.

- استطاع أن يحقق الفوز والصعود إلى المبارة النهائية، لكنه أصيب بغيبوبة ونزيف بالمخ.

- مكث داخل العناية المركزة بالمستشفى التعليمي بجامعة طنطا لمدة 7 أيام.

- أجرى عملية جراحية بالمخ للسيطرة ووقف النزيف.

- انتداب طبيب أجنبي متخصص من الخارج من قبل اتحاد العام للملاكمة.

- كان يحلم بالفوز في تلك البطولة وأن يحصل على لقب بطل الجمهورية.

- عودة والده من الخارج فور سماعه بخبر إصابته.

تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في واقعة وفاة الملاكم رامز حسام، بعد تعرضه للإصابة بنزيف داخلي بالمخ، في المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للملاكمة بنادي السكة الحديد في طنطا.