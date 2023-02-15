أحمد فريد: شخصيتي في مسلسل «الأصلي» لا تشبهني

أعرب الفنان أحمد فريد، عن سعادته بردود الفعل التي وجدها عقب عرض أول أربع حلقات من مسلسل «الأصلي»، الذي يعرض هذه الفترة على فضائية DMC، ومنصة WATCH IT الرقمية.

وقال فريد في بيان، إنه سعيد بالتعاون مع المخرج أحمد حسن الذي وصفه بالمخرج المتميز ذات النظرة الجيدة للفنان، لافتًا إلى أن التعاون مع الفنانة ريهام عبدالغفور في مسلسل الأصلي، مليئ بالكواليس الممتعة.

العمل مع ريهام عبد الغفور كان احترافياً للغاية

واستكمل فريد قائلًا: «العمل مع ريهام عبد الغفور، كان احترافياً للغاية وهي شخصية متوضعة والتعامل معها ممتع لأبعد الحدود، وإمكانياتها التمثيلية جيدة للغاية فهي تتعامل معنا بشكل وخلال التصوير تتحول إلى الشخصية بشكل لافت للموجودين كلهم في اللوكيشن، وهذا يساعدنا جميعًا كفنانين مشاركين في العمل على التحول معها إلى الشخصيات التي نقدمها، ومن ثم يستفاد العمل ككل».

ردود الفعل جيدة للغاية من قبل المشاهدين على شخصيتي

وتابع فريد: «وجدت ردود الفعل جيدة للغاية من قبل المشاهدين على شخصيتي في العمل والتي اعتبرها مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، وهي لا تشبهني تمامًا، وقمت بتحضيرها لفترة طويلة قبل التصوير، والحمد لله ردود الفعل أبهرتني من قبل المتابعين للعمل».

واختتم فريد قائًلا: «استمتعت بالعمل في المسلسل وخاصة النجمة ريهام عبدالغفور التي أضافت للعمل الكثير من الاحترافية والدقة التمثيلية، وأعتقد أن ردود الفعل على العمل في أول حلقاته أظهرت حب الجمهور للمسلسل». يعرض مسلسل الأصلي، يوميًا من السبت إلى الأربعاء عبر قناة DMC الفضائية وذلك في تمام الثامنة مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

أبطال ومواعيد مسلسل الأصلي

كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية حصريًا.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويناقش عدة قضايا اجتماعية واقعية حول الإرث وصراع الأشقاء، وغيرها والمنافسة بين كبار تجار قطع غيار السيارات، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.