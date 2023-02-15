أحمد المسلماني: العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية وممتدة لجذور بعيدة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العلاقات المصرية الافريقية تاريخية وممتدة لجذور بعيدة، إنما في الأعوام الأخيرة، شهدت العلاقات تطورات كبيرة، ففي 2020 أصبحت مصر ولأول مرة رئيسا للاتحاد الأفريقي، وفي نهاية 2022 عقدت القمة الإفريقية الأمريكية في أمريكا، لافتا إلى أن مصر كانت حاضرة في الأحداث الكبرى التي تمر بها القارة، سواء أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، أو أطروحات مصر في القمة الأفريقية الأمريكية.

البنية الأساسية القارية

أوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي حينما التقى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، تحدث في 3 أمور مهمة تخص رؤية مصر لأفريقيا، وهي البنية الأساسية القارية، وتحدث عن أن أفريقيا تحتاج لمشروعات كبرى على مستوى القارة، بالإضافة لإسقاط جزء من ديون أفريقيا والدول النامية والتي تزايدت نتيجة الحروب والأزمات الدولية.

الدول النامية

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن الرئيس السيسي أكد في حديثه لوزير الخارجية الأمريكي، أن الديون في بعض الدول النامية تصل إلى 250% من الناتج الإجمالي، ولابد من مبادرة لاسقاط جزء من ديون العالم النامي، بالإضافة لوصفه أفريقيا بأنها أرض الفرص، فالجميع يتجه إليها نظرا لمواردها ومساحتها الشاسعة.