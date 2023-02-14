أحمد المسلماني: الكوريون تحولوا من بلد بلا فكر إلى أهم النمور الأسيوية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مايكل برين له كتاب اسمه الكوريون، ويقول خلاله إنه كان أستاذا في إحدى الجامعات بكوريا الجنوبية، وكان الطلاب يسألونه عن تخصصه فكان يرد بأنه يدرس الفكر الكوري، ولكن الشعب لم يكن مقتنعا بوجود ما يسمى الفكر الكوري وأن الفكر لا بد أن يكون ألمانيا أو بريطانيا أو إيطاليا أو أوروبيا، وأن كوريا لم تصل لهذا المستوى من الفكر.

تقسيم شبه جزيرة كوريا لشمال وجنوب

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن كوريا قبل الستينيات كانت في وضع بائس للغاية وفي الخمسينيات كانت حربا صعبة أدت لتقسيم شبه جزيرة كوريا لشمال وجنوب، ومات خلالها 4 ملايين نسمة في حرب أهلية لم تشهدها من قبل وانهار الاقتصاد، لافتا إلى أن مؤلف كتاب الكوريون قال إن الكوريين لم يصدقوا نجاحهم إلا بعد صعود كوريا الجنوبية وتحولها لواحدة من أهم النمور الأسيوية ثم قوة اقتصادية عالمية مهمة ومؤثرة.

رحلة كوريا

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن رحلة كوريا مهمة ويجب الوقوف عندها ومعرفة ما قاموا به بعد حربهم الأهلية وانهيارهم الاقتصادي وتحولوا إلى ما هم عليه الآن، ويوضح الكتاب ما حدث في كوريا وأدى لتحولها على مختلف المستويات.