أحمد المسلماني: مدينة ناصر الجديدة مشروع واعد

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مدينة ناصر الجديدة تتضمن مشروعات خدمية وسكنية وسياحية وفندقية بالإضافة لمدينة طبية وجامعات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية مدينة ناصر الجديدة باعتبارها من المشروعات الواعدة.

مدينة ناصر الجديدة

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، أن المدينة مقامة على مساحة 6000 فدان، والمرحلة الأولى على أكثر من 1000 فدان وقد بدأ العمل بها بالفعل، مشيرا إلى أن مدينة ناصر الجديدة في محافظة أسيوط تأتي ضمن مدن الجيل الرابع التي تتبانها الدولة المصرية، وهي جزء رئيسي من صناعة الأمل في مصر.

هضبة أسيوط

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن مدينة ناصر الجديدة تقع في غرب أسيوط وتعد انطلاقة جديدة للحياة فوق هضبة أسيوط، التي تبعد عن مدخل المدينة بنصف ساعة فقط، و12 دقيقة من مطار أسيوط، ويمكن الوصول إليها من خلال الطريق الدائري أو طريق الهضبة.