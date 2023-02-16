10 توجيهات لمحافظ أسيوط لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء بتطبيق منظومة تراخيص المحال العامة، وفقا للقانون الجديد، حتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة، ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

10 تعليمات من محافظ أسيوط للتسهيل على المواطنين

وفيما يلي أبرز 10 تعليمات وتوجيهات لمحافظ أسيوط للتسهيل على المواطنين في اعمال التراخيص:

- تقديم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال 16 مركز ترخيص، تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء.

- اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص، تطبيقا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي.

- تسريع وتيرة العمل في تطبيق قانون ترخيص المحال العامة والقرارات المنظمة له، والصادرة من رئيس الوزراء.

- تعريف المراكز التكنولوجية المسؤولة عن تراخيص المحال، المواطنين بالتيسيرات الواردة في القانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات.

- التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر، إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

استعراض إحصائية بعدد المحال التجارية

- استعرض المحافظ إحصائية بعدد المحال التجارية، التي جرى حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها.

- توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لتنفيذ القانون وعقد اجتماعات مكثفة مع مديرى المراكز التكنولوجية، للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في التنفيذ، لحلها على الفور.

- سرعة إنهاء اجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون، حرصًا على حقوق الجميع.

- إتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، للحد من الزحام؛ إذ يجرى تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

- يجرى التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوي الهمم، وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي.