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إنقاذ سيدة وطفلين بعد مرور 228 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

كتب:

أسماء العيسوي
06:04 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

لاتزال القصص الإنسانية تخرج من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا المدمر، الذي ضرب البلدين قبل تسعة أيام، إذ تستمر جهود فرق البحث والإنقاذ المنهكة في انتشال الضحايا من تحت ركام المباني المهدمة سواء كانت جثث أو ناجين على قيد الحياة. 

إنقاذ سيدة بعد مرور 222 ساعة تحت الركام

 

ونشرت قناة «العربية» الإخبارية مقطع فيديو، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لرجال الإنقاذ وهم يخرجون سيدة وطفلين بعد قضاء 228 ساعة تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية. 

 

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة «يني شفق» التركية فيديو، على حسابها الرسمي عبر «تويتر»، أظهر إنقاذ سيدة، تبلغ من العمر 42 عاما، قضت 222 ساعة تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش الواقعة في جنوب شرق تركيا

 

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال سيدة مسنة على قيد الحياة، تبلغ من العمر 77 عاما، بعدما أمضت 212 ساعة تحت أنقاض الزلزال المدمر في مدينة أديامان، وجرى نقلها إلى المستشفى على الفور، وقبلها بساعات قليلة، تم إنقاذ زوجين بعد قضاء 209 ساعات تحت الركام في مدينة أنطاكيا. 

 

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا 

 

يشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، في السادس من فبراير الجاري، ارتفعت إلى نحو 41 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب، فضلا عن آلاف المشردين في البلدين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأربعاء.  

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بقلم أسماء العيسوي