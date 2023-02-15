إنقاذ سيدة وطفلين بعد مرور 228 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

لاتزال القصص الإنسانية تخرج من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا المدمر، الذي ضرب البلدين قبل تسعة أيام، إذ تستمر جهود فرق البحث والإنقاذ المنهكة في انتشال الضحايا من تحت ركام المباني المهدمة سواء كانت جثث أو ناجين على قيد الحياة.

إنقاذ سيدة بعد مرور 222 ساعة تحت الركام

ونشرت قناة «العربية» الإخبارية مقطع فيديو، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لرجال الإنقاذ وهم يخرجون سيدة وطفلين بعد قضاء 228 ساعة تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية.

إنقاذ سيدة وطفليها من تحت أنقاض مبنى في #أنطاكية التركية بعد 228 ساعة من الزلزال

#العربية pic.twitter.com/Sknd90OU6u — العربية (@AlArabiya) February 15, 2023

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة «يني شفق» التركية فيديو، على حسابها الرسمي عبر «تويتر»، أظهر إنقاذ سيدة، تبلغ من العمر 42 عاما، قضت 222 ساعة تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش الواقعة في جنوب شرق تركيا.

Kahramanmaraş'ta, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 15, 2023

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال سيدة مسنة على قيد الحياة، تبلغ من العمر 77 عاما، بعدما أمضت 212 ساعة تحت أنقاض الزلزال المدمر في مدينة أديامان، وجرى نقلها إلى المستشفى على الفور، وقبلها بساعات قليلة، تم إنقاذ زوجين بعد قضاء 209 ساعات تحت الركام في مدينة أنطاكيا.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، في السادس من فبراير الجاري، ارتفعت إلى نحو 41 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب، فضلا عن آلاف المشردين في البلدين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأربعاء.