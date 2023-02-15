خطوات حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.. إليك الرابط

أتاحت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونياً، في إطار التسهيل على المواطنين والتخفيف من أعبائهم، ومنعاً لازدحام الطوابير، إذ يوجد مميزات عديدة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، منها الحصول على سيارة للمعاقين تكون معفاة من الجمارك، وتوفير فرص العمل، وغيرها.

وترصد«الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام وحجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

- التوجه إلى الرابط الرسمي الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان المصرية من هنا.

- اختيار زر «حجز موعد للكشف الطبي».

- ملء البيانات الشخصية المطلوبة والتي تشمل «الرقم القومي، والاسم، وتاريخ المياد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، ورقم الهاتف، ونوع الإعاقة».

- الضغط على زر «حفظ البيانات»، ليتم إدراج الطلب على نظام وزارة الصحة، ووفق الأولوية سيتم ارسال رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المسجل بالموعد ومكان الكشف.

خطوات الاستعلام عن حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

- التوجه إلى الرابط الرسمي الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان المصرية.

- الضغط على زر «استعلام»، وكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- تظهر بعدها البيانات الخاصة بالمتقدم والتي تشتمل على «رقم الاستمارة، والرقم القومي، والاسم، ونوع الإعاقة، ومكان الكشف، وتاريخ الكشف، وحالة الطلب، والتي تكون كالآتي وفقاً لوزارة الصحة:

بيانات أساسية: يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي غير مستوف الأوراق ويجب تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

تم الكشف: تم الكشف الطبي وجار مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

إعادة عرض: يجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

مرتجع إلى اللجنة: يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

تم تحويل الطلب للتضامن: تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.