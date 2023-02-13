تفعيل منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن عقد اجتماع لتفعيل العمل بمنظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والقضاء على قوائم الانتظار، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، بهدف القضاء على قوائم الانتظار للمتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من الفئات ذوي الهمم.

حضر الاجتماع الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور وليد الهراس، مدير إدارة المجالس الطبية بالدقهلية، وليلي عبد العزيز، مدير عام التأهيل الاجتماعي بالتضامن الاجتماعي بالدقهلية.

تنسيق بين مكاتب التأهيل الاجتماعي

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، على التنسيق الكامل بين مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمجالس الطبية بالدقهلية لتيسير الإجراءات لحصول المستحقين على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا لضرورة الإسراع فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي المميكن في هذا الشأن.

حصر حالات الإعاقة المستثناة من الكشف الطبي

وتقرر قيام مكاتب التأهيل بالمراكز بحصر جميع حالات الإعاقة المستثناة من إجراء الكشف الطبي المميكن، على أن يتم إنهاء إجراء اعتماد أوراقهم مباشرة من مكاتب التأهيل من خلال لجان طبية في مقرات المكاتب.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه منذ بداية تطبيق المنظومة عام 2020 تقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم على مستوى المحافظة 22 ألفا و574 شخصا، وتم قبول 21 ألفا و241 شخصا، ورفض 812 طلبا لعدم انطباق الشروط عليهم وفقا لتقارير اللجان المختصة.