هل يوجد معاش في بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. «التضامن» تجيب

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه لا يمكن استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاملات المالية في الوقت الحالي، فضلا عن أنّه لا يوجد معاش في بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحة أنّ استخراج البطاقة متاح لأي سن، كما أنّ لها العديد من المزايا، ومنها الالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة، كما يمكن لحاملها الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات وكذلك الإقامة بالمدن الجامعية.

هل يوجد معاش في بطاقة الخدمات المتكاملة؟

وكشفت وزارة التضامن عبر صفحتها الرسمية، حقيقة وجود معاش في بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنّ هذه الخاصية لم تتوفر حتى الآن، ولا يمكن تفعيلها أو تنشيطها.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى إمكانية الاستفادة ببطاقة الخدمات المتكاملة في الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة الـ5% التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2018، كما يحق لحاملها الجمع بين 2 من المعاشات المستحقة أو الجمع بين الراتب والمعاش المستحق.

إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات

وقال خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن» إنّه جرى إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم.