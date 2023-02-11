«الصحة» تحدد حالات الإعاقة الشديدة المستحقة لمميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

حدد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حالات الإعاقة الشديدة التي تغطيها بطاقة الخدمات المتكاملة، وقال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن حالات الإعاقة التي تغطيها بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن حالات العمى، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي وضمور العضلات، وكذلك الإعاقات الذهنية، لافتا إلى أن هذه الحالات تستحق مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزارة مع الجهات المعنية قامت بوضع معايير للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والاستفادة من مميزاتها، لافتا إلى تخصيص الوزارة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، رابط لتحديد موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، وحدد البيانات المطلوبة التي تتضمن «إدخال الرقم القومي، والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد، والوظيفة وتحديد الإعاقة»، مشيرة إلى أهمية هذه البيانات وإدخالها بطريقة صحيحة.

خطوات تعديل الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تعديل الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال اختيار «تعديل موعد الكشف الطبي للخدمات المتكاملة» على موقع المجالس الطبية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تسهيل المهمة على كل الفئات المختلفة من المواطنين للحصول على المميزات المختلفة التي توفرها الدولة.

رقم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وعن رقم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاتصال على رقم «15004»، المخصص للاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة.