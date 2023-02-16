تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.. أمطار على تلك المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، درجات الحرارة اليوم، الخميس الموافق 16 من شهر فبراير 2023، ليسود طقس بارد في الصباح، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت الهيئة، أن طقس اليوم، يتشهد تكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط وشمال سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسي وسانت كاترين، مع وجود شبورة صباحا على كل الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، والسحب تكون غائم جزئيا.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن سقوط الأمطار اليوم، سيكون بفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20 % تقريبا على القاهرة الكبري، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متقطعة بنسبة 20 % على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 40 % على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 40 % على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 07

- بنها 17 - 08

- دمنهور 17 - 10

- وادي النطرون 18 - 09

- كفر الشيخ 17 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 18 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 17 - 10

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 18 - 06

- السويس 17 - 07

- العريش 17 - 09

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 17 - 09

- نخل 15 - 04

- كاترين 10 - سالب واحد

- الطور 17 - 11

- طابا 15 - 09

- شرم الشيخ 20 - 12

- الإسكندرية 16 - 09

- العلمين الجديدة 16 - 09

- مطروح 16 - 10

- السلوم 16 - 06

- سيوة 16 - 04

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 21 - 12

- شلاتين 22- 14

- حلايب 20 - 13

- أبو رماد 21 - 13

- رأس حدربة 23 - 13

- الفيوم 17 - 06

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 18 - 04

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 06

- قنا 21 - 08

- الأقصر 21 - 08

- أسوان 21 - 08

- الوادي الجديد 22 - 07

- أبو سمبل 23 - 08