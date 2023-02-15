إصابة ربة منزل بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

شهد حي ميت خاقان بمدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، إصابة ربة منزل وانهيار جزئي لمنزلها المكون من طابقين إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء طهي الطعام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة شبين الكوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

تفاصيل انفجار اسطوانة غاز في ميت خاقان

ونجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية في إنقاذ باقي أفراد الأسرة المتواجدين في المنزل، وبالانتقال والفحص من قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم لمعاينة الواقعة، تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى شبين الكوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بانفجار اسطوانة غاز داخل منزل في حي ميت خاقان ما تسبب في إصابة ربة منزل وانهيار جزئي في المنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

مصرع مسن حرقا داخل منزله في أشمون بالمنوفية

علي صعيد آخر، لقي مسن مصرعه بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون، إثر حريق نشب في منزله أثناء استخدام موقد غاز داخل منزله للتدفئة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.