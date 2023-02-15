نائبة وزيرة الدفاع الأوكراني: روسيا تشن هجمات على مواقع في شرق البلاد

قالت نائب وزيرة الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إن القوات الروسية تشن هجمات علي المواقع الأوكرانية في شرق البلاد، ويستمر في الشرق، موضحة أن الوضع متوتر للغاية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

الوضع في لوهانسك لايزال صعبا

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن الوضع في لوهانسك لا يزال صعبا، دون ذكر أي تراجع في شرق أوكرانيا وقال حاكم لوهانسك، سيرهي هايداي، إن روسيا ترسل معدات ثقيلة وتعبئ القوات إلى منطقة لوهانسك، لكن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن المنطقة الأوكرانية الشرقية.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن قواتها اخترقت خطين محصنين من الدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية لوهانسك، وقالت إن القوات الأوكرانية تراجعت في مواجهة الهجمات الروسية لكنها لم تذكر أي جزء من المنطقة، وأضاف هايداي، أن مزاعم روسيا بأن القوات الأوكرانية تراجعت لا يتوافق مع الواقعة.

واعترف رئيس فاجنر، يفجيني بريجوزين، أن مجموعته من المرتزقة تواجه صعوبات في أوكرانيا وسوف يتناقص حجمها قريبًا، وقال بريجوزين، وسط أدلة متزايدة على أن نفوذه السياسي في الكرملين آخذ في التضاؤل عدد وحدات فاجنر سينخفض، ولن نكون قادرين أيضًا على تنفيذ نطاق المهام التي نرغب فيها.

رصد 6 مناطيد جوية فوق كييف

كما أعلنت أوكرانيا، اليوم، أنها رصدت 6 أهداف جوية فوق كييف خلال حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية، وجرى إسقاط معظمها بعد الاشتباك مع الدفاعات الجوية ، وأن البالونات ربما كانت تحمل عاكسات زاوية ومعدات استطلاع.

وأضافت الإدارة العسكرية، أن مناطيد روسيا تسببت في انطلاق صفارات الإنذار من هجوم جوي في العاصمة الأوكرانية، وهو الأمر الذي يحدث عند اقتراب الصواريخ من أنظامة الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن كييف ستجمع حطام هذه الأجسام ليتم تحليلها لتتأكد إذ كانت مسوكو فعلت ذلك لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتحديد مواقعها أم لا.