أوكرانيا تعلن إسقاط مناطيد روسية دخلت مجالها الجوي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنها استطاعت إسقاط مناطيد روسية التي أرسلتها موسكو لاختبار أنظمة دفاعها الجوي، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أوكرانيا تسقط مناطيد روسية

وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية، أنهم استطاعوا إسقاط 6 مناطيد روسية تتحرك تحت تأثير الرياح، ومن الممكن أن تكون الأجسام تحمل أنظمه عاكسة، وبعض من معدات التجسس.

وأضافت الإدارة العسكرية، أنه تم إسقاط مناطيد روسية التي تسبب في انطلاق صفارات الإنذار من هجوم جوي في العاصمة الأوكرانية، وهو الأمر الذي عادة ما يحدث عند اقتراب الصواريخ، وستقوم أوكرانيا بجمع حطام هذه الأجسام.

أوكرانيا تجمع حطام المناطيد لتحليلها

وأكدت الإدارة أن كييف ستجمع حطام هذه الأجسام لتحليلها، وتأكيد بأن روسيا فعلت ذلك لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتحديد مواقعها أم لا، لافتة إلى أن روسيا تحاول إهدار موارد كييف بما في ذلك صواريخ المضادات الجوية، على هذه الأجسام التي لا تكلف شيئاً تقريباً.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم القوات الجوية، إن المنطاد مملوء بالغاز وفيه عاكس ورادار متصلان بخيط، وقامت أنظمة الدفاع الجوي برصده على أنه هدفًا جويًا.

من جانبها، لم ترد موسكو على تلك الاتهامات والتصرحات.

الولايات المتحدة تسقط منطاد صيني

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية، التي بدأت قبل عام تقريباً، أفادت السلطات الأوكرانية مراراً بانحراف مناطيد روسية إلى مجالها الجوي.

وفي الوقت الحالي، المناطيد تأخذ جانب كبير من الاهتمام وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة في 4 من فبراير الماضي أنها أسقطت المنطاد الصيني المزود بالمعدات المراقبة.

والولايات المتحدة كان تترصدها إلى أن المناطيد قامت بعبور مناطق عسكرية حساسة، أصدر أوامر بإسقاطها ووجهت اتهامات للصين، إلا أن الصين قالت أن المنطاد يستخدم لغرض الأبحاث فقط.