صحيفة أمريكية: واشنطن لا تملك صواريخ تكتيكية إضافية لنقلها إلى أوكرانيا

قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية نقلا عن أشخاص مطلعين، إن «واشنطن» لا تملك صواريخ تكتيكية إضافية من طراز «إيه تي إيه سي إم إس» يصل مداها إلى 300 كيلومتر لنقلها إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

صحفي أمريكي يصف تفجير بلاده أنابيب «السيل الشمالي» بالحماقة

من جانبه، اعتبر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أن بلاده أطلقت رصاصة على ساقها دون أي سبب، بتفجير أنابيب «السيل الشمالي» لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج، مضيفا في حديث للبودكاست «راديو وور نرد»، أن هذه حماقة لا توصف وجريمة.

وأعرب هيرش، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن معني بالأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، دوجلاس ماكجريجور، إن بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعاد لـ«موسكو» قوتها، فشلت محاولات الغرب في تسعينيات القرن الماضي نهب كل ما هو ممكن في روسيا.

ويبحث مجلس «الدوما» الروسي توجيه رسالة إلى برلمانات العالم حول الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تديرها «واشنطن»خارج أراضيها، فيما سيجري النظر في مشروع الرسالة خلال جلسة عامة سيعقدها، اليوم الثلاثاء.

بدورها، نفت وزارة الخارجية البرازيلية صحة معلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن إصدار البلاد توصيات لمواطنيها بمغادرة روسيا وبيلاروسيا.

موسكو: بعض الدول أبدت اهتمامًا بـ«إس 500»

من جانبه، قال نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني الروسي، فلاديمير دروزجوف، إن بعض الدول، أبدت اهتمامًا بأحدث نظام دفاع جوي إس 500 «بروميثيوس»، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن «موسكو» لم تتلق أي مفاوضات أولية بشأنها مع الجانب الهندي.

من جانبها، أجرت سفينة الإنزال الكبيرة الروسية«الأدميرال نيفلسكوي»، تدريبات دفاع جوي بالقرب من «جزر الكوريل» المتنازع عليها بين «موسكو» و«طوكيو».