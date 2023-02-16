رقية الأزهري.. مهندسة تجمع مشكلات الحياة اليومية بحلولها في «اضطراب ولكن»

على الرغم من دراستها الهندسة إلا أنها اندمجت بشكل أكبر في هندسة المجتمع المصري، ترصد وتراقب عن كثب كل ما يدور حولها من مشكلات ومواقف يومية، تحللها بعين المهندس وتفكر بها بعقل المفكر وتجمع حلولها في كتابها «اضطراب ولكن» بقلم الأديب.

حكاية المهندسة مع الاضطراب

رقية إبراهيم الأزهري، طالبة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابها الثاني «اضطراب ولكن» وذلك بعد مشاركة سابقة لها برواية «أروى»، وتستعد حاليا لكتابة رواية جديدة سيجرى تنفيذها في عمل درامي.

وأوضحت في تصريحها لـ«الوطن» أن كتابها «اضطراب ولكن» يناقش الاضطرابات التي نمر بها في حياتنا اليومية، والمواقف التي تتضمن صراع بين القلب والعقل وحالة من الشتات، في صورة قصص مصنوعة تتناسب مع المواقف، ويتضمن الكتاب مساحة بعد كل قصة يمكن للقارئ أن يعبر من خلالها عن رأيه ويكتب ما يشعر به.

رقية تكسف عن طموحها

وعن طموحاتها قالت: «نفسي يبقى عندي أعمال كثيرة منشورة وتكون هادفة، وحاليا بشتغل على تنمية مهاراتي وبكتب كتير وبعالج أخطائي للظهور بأفضل شكل ممكن في الأعمال الأدبية، ودراستي في كلية الهندسة كانت الداعم الأقوى ليا لأن في كل خطوة أحققها كانت الكلية بتحتفل بيا وتشجعني».

تنوع مجالات الاهتمام

وأضافت رقية: «مهتمة جدا بالكتابة وبحب القراءة في أكثر من مجال، والمجال الذي ينال إعجابي أتابعه واحصل على دورات تدريبية إلى أن احترفه، والكتابة هي الحاجة الوحيدة التي ألجأ لها لأنها هي الحاجة الوحيدة اللي بقدر اتكلم معاها بدون أي تكاليف والكتابة هي صديقتي المفضلة، ومثلي الأعلى هو والدي لأنه شجعني وكذلك أهلى وأصدقائي المقربين».

بداية مبكرة في الكتابة

وأشارت إلى أنها بدأت المشاركة في الكتابة مبكرًا من خلال التعاون مع كتاب آخرين في أعمال مجمعة، وعن روايتها الأولى «أروى» قالت إنها رواية درامية رومانسية تجمع بين الحقيقة والواقع الذي نعيشه، وحققت نجاحا كبيرا خلال عرضها في المعرض.