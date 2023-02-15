السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بـ كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه «الدائرة الثالثة» في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة متهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

السجن المشدد لمدة 10 أعوام لمتهم في المخدرات

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، ومحمد خيري الشرنوبي، وسكرتارية إبراهيم جمعة، في أحداث القضية رقم 12568 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بندر دسوق، والمقيدة برقم 2342 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «إ.أ»، 33 عامًا، مقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمته عما أُسند إليه لأنه في يوم 3 أكتوبر الماضي بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض «سكين».

السجن المشدد 6 أعوام لمتهم بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة متهم بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين بحوزته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، في أحداث القضية رقم 14595 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2350 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال «ش.ع»، 26 عامًا، مقيم مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 27 أكتوبر الماضي أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض «مطواه».