السجن المشدد لتاجرين ومهندس زراعى بتهمة التزوير في أوراق رسمية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرين ومهندس زراعي، لقيامهم بالتزوير في شهادات الجدول الجنائي للمحكمة، عن أحكام صادرة ضدهم، بهدف كف البحث عنهم، وبذلك استطاعوا الهروب من قبضة الأجهزة الأمنية والأحكام.

وأصدرت المحكمة، في وقت سابق أحكام في حق موظفين بوحدة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، وموظفين بالجدول الجنائي، بالسجن المشدد 15 عاما، لتلاعبمه في الأحكام الصادرة لصالح المتهمين، وكان ذلك قبل تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمي والكمبيوتر المركزي.

حملة أمنية مكبرة

وتمكنت حملة مكبرة من أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط المتهمين الأساسيين المستفيدين من وقائع التزوير، بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية، وأعيد محاكمتهم، وقضت المحكمة بإدانتهم بالسجن 10 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التهمة ثابتة في حق المتهمين، حال كونهم مستفيدين وحيدين من الجريمة والمساهمة فيها.

التحول الرقمي في المحاكم

وأشادت المحكمة بالنظام الحديث المطبق فى المحاكم والنيابات، بشأن الميكنة والتحول الرقمي، وتسجيل كل الأحكام والقرارات على الكمبيوتر المركزي، والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات ووحدات التنفيذ وأقسام الشرطة، مما أدى إلى تلاشي تلك الظاهرة، التى كانت تعتمد على النظام الورقي القديم.