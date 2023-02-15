السجن المشدد 5 سنوات لـ 7 أشخاص وغرامة مليون جنيه لكل فرد بتهمة إخفاء تابوت أثري

عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الأربعاء، 7 متهمين،بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل واحد منهم، بتهمة إخفاء تابوت أثري والتنقيب عن الآثار، بقرية المحروسة بقنا.

محكمة جنايات قنا

جاء الحكم في محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوي.

تفاصيل واقعة إخفاء تابوت فرعوني

ترجع أحداث الواقعة إلى 25 أكتوبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين «أمل.ث.م» 41 عاما ،ربة منزل، وأشقائها سيد، 52 عاما، ومحمد، 50 عاما، عامل، و أحمد، 43 عاما، و«أحمد.ص.ف»، 21 عاما، سائق توك توك، و«سالم.م.س»، 53 عاما، وصفوت.ف.ج، 44 عاما، سباك، تهمة الحفر للتنقيب عن الآثار في منزل الأول للرابع، وحيازة وإخفاء تابوت أثري عبارة عن مومياء أثرية بقصد التهريب والاتجار.

تم ضبط المتهمين والتابوت الأثري، وأحيلت القضية التي حملت رقم 11826 لسنة 2022 جنح قنا، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل متهم.