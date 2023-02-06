السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بترويج الحشيش في الشروق 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة الشروق، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري عثمان، ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سر شريف محمد علي.

أمر إحالة المتهمين بالترويج للحشيش

وجاء في أمر إحالة القضية 4670 لسنة 2022 الشروق، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش.

وشهد نقيب شرطة بإدارة الطرق والمنافذ، بأنه حال ارتكازه الأمني أبصر المتهين يستفلون سيارة قيادة المتهم الأول ويسيروا عكس اتجاه الطريق فاستوقفهم وبتفتيش السيارة عثر على المقعد الخلفي حقيبة بداخلها 60 قطعة حشيش، كما عثر على مبلغ مالي فضبطهم وبتفتيش المتهمين عثر مع الأول على هاتفين محمولين ومع كلا من الثاني والثالث هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما المجرم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.