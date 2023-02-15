قناة الحياة: مشروع تدعيم شبكات كهرباء قرية الأميرية بقنا يوفر 500 فرصة عمل

عرضت فضائية «الحياة» فيديو لاستمرار أعمال مشروع تدعيم شبكات كهرباء قرية الأميرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أبوتشت محافظة قنا.

يعمل المشروع على توفير 500 فرصة عمل

وأكد التقرير أن المشروع يشمل تدعيم كهرباء قرية الأميرية بزرع أعمدة كهرباء جهد منخفض ومتوسط ومد كابلات أرضية وأكشاك كهرباء لتوصيل الكهرباء لأطراف القرى وتبديل المحولات المعلقة وعمل تغذية بديلة للأكشاك، ويعمل المشروع على توفير 500 فرصة عمل للأهالي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأعرب المهندس عبدالرحمن صالح مدير تنفيذ مشروع تطوير كهرباء قرية الأميرية عن تفاؤله بهذا المشروع حيث يزود الكهرباء ويحسنها في قرى مركز أبوتشت.

وأشار إلى أن الكهرباء في البداية كانت ضعيفة جدًا وغير متناسقة مع الأهالي، وأن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين وصول الكهرباء للأهالي، ويشمل المسار مد كابلات من محطة محولات الخزان وصولًا لـ لوحة توزيع القصير، ولفت إلى أن المشروع يخدم سكان قرابة 10 قرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.