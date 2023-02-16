مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بالإسماعيلية

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين جراء تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ونقلوا إلى مستشفيات الإسماعيلية المختلفة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارتين في منطقة المنايف بمدخل مدينة الإسماعيلية بينهما سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات.

ونقل المصابون إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين الي ثلاجة مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

انتقال الشرطة والمباحث الجنائية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة ورجال المباحث الجنائية الي مكان الحادث وفحصه لمعرفة سبب وقوعه، فيما تم تسيير الحركة المرورية.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بالتحفظ على الجثامين لحين انتداب مفتش الصحة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.